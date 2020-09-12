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Цей вид грибів захищає здоров'я серця

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Гриби - фото 1
Гриби / vishime

Лікарі-дієтологи розповіли про найкорисніший лісовий гриб, який за своїми якостями не поступається м'ясу і навіть може частково його замінити.

Йдеться про царя лісу – білий гриб. Він допоможе уникнути серцево-судинних проблем і навіть може запобігати онкології.

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Чим корисний білий гриб?

У цьому грибі удосталь є харчові волокна, білок, ферменти, полісахариди. Регулярне вживання в їжу цього гриба знімає проблеми серцево-судинної системи, дозволяє успішно справлятися з онкологією. Також речовини, що містяться в білому грибі, сприяють гармонійній роботі щитовидної залози, прискоренню росту нігтів і волосся, а ще продукт відомий своїм величезним набором амінокислот. Гриб підтримує імунну систему, є корисним для всього організму в цілому. У ньому є фосфор і залізо, цинк, кальцій, і за вітамінно-мінеральним набором це один з найбагатших продуктів, аналог якого знайти вкрай складно.

Дієтологи кажуть, що гриб може повністю замінити м'ясо в раціоні, якщо не назавжди, то надовго. Шкода, що білі гриби – продукт сезонний. Але грамотний підхід до сушіння і консервації робить продукт доступним протягом усього року.

Користь грибів - фото 425098
Користь грибів

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Джерело: kipmu
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