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Пару, котра займалася сексом на касі McDonald's, зняли на відео

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У McDonald's пара пристрасно зайнялася сексом на касі - фото 1
У McDonald's пара пристрасно зайнялася сексом на касі / FoodChain

У США двоє людей не витримали очікування замовлення в ресторані швидкого харчування та вирішили зайнятися коханням безпосередньо біля каси.

В одному з американських ресторанів McDonald's на відео записали чоловіка та жінку, котрі почали свої пристрасні ігри в черзі ресторану.

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Ролик записали очевидці незвичайного інциденту та опублікували його в Twitter. За кілька днів його переглянули понад 16 тисяч разів.

Зауважимо, що працівники ресторану не звернули уваги на пару, і спокійно її обслужили.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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