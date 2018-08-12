Пару, котра займалася сексом на касі McDonald's, зняли на відео

У McDonald's пара пристрасно зайнялася сексом на касі / FoodChain

У США двоє людей не витримали очікування замовлення в ресторані швидкого харчування та вирішили зайнятися коханням безпосередньо біля каси.

В одному з американських ресторанів McDonald's на відео записали чоловіка та жінку, котрі почали свої пристрасні ігри в черзі ресторану.

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Ролик записали очевидці незвичайного інциденту та опублікували його в Twitter. За кілька днів його переглянули понад 16 тисяч разів.

Cuando no podes esperar a llegar a tu casa ... pic.twitter.com/9teram08MC — No soy NaNá (@NoSoyNanaOK) 7 серпня 2018 р.

Зауважимо, що працівники ресторану не звернули уваги на пару, і спокійно її обслужили.

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