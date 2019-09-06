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ТОП-7 продуктів, які зміцнять ваш імунітет
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Думки про те, що продукти, які можуть зміцнити ваш імунітет, обов'язково повинні бути дорогими – уже давно міфи. Ми назвемо вам 7 популярних продуктів, які обов'язково їсти восени, аби скоротити ризик появи застудних захворювань.
Наполегливо рекомендуємо додавати ці продукти до свого раціону, щоб зміцнити здоров'я.
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Яблука. Вони містять кверцитин – натуральні флавоноїди, що володіють властивістю захищати клітини головного мозку від розвитку руйнівних процесів. Крім того яблука служать бажаною їжею для кишкових бактерій, їх вживання оздоровлює мікрофлору. Якщо їсти яблука регулярно, бактерії починають активніше створювати жирні кислоти, ідеальні для забезпечення кислотно-лужного балансу в кишківнику, а також виробляють речовину бутират, необхідну для живлення клітин стінки кишківника.
Банани. Вживання одного банана на день дозволяє дорослим людям тримати під контролем свій тиск, а дітей може захистити від розвитку астми.
Бобові. Квасоля – найбагатше джерело корисних мікроелементів (залізо, кальцій, калій, магній, сірка, каротин, цинк, мідь, лізин, вітаміни E, A, C, PP). Мідь активізує вироблення гемоглобіну. Сірка захищає від шкірних захворювань і ревматизму. Цинк – регулятор вуглеводного обміну. Вживання бобових підвищує захисні сили організму, а також служить профілактикою раку.
Капуста. Це незамінний помічник у відновленні роботи кишківника і нормалізації травлення. Капуста – один з найбільш насичених клітковиною овочів, який покращує перистальтику кишківника та прискорює виведення з організму переробленої їжі. Найбільш ефективними вважаються білокачанна і червонокачанна капуста: корисно з'їдати щодня приготованими будь-яким способом приблизно 150 грамів.
Жирна риба. Не обов'язково червона. Нехай будуть сардини або оселедець. Кислоти омега-3, які містяться у рибі, знижують імовірність виникнення серцево-судинних захворювань, включаючи інфаркти. Також ці кислоти підвищують рівень "гормону щастя" серотоніну.
Вівсянка. З-поміж усіх круп у вівсі – найвищий вміст клітковини, в тому числі розчинного бета-глюкана, який абсорбує і виводить з організму холестеринові відкладення, приводить в норму рівень цукру в крові. Бета-глюкан відомий як імуностимулятор. Завдяки його дії в кишківнику, місцевий і системний імунітет продукують оптимальну кількість антитіл, необхідних для захисту від патогенних факторів.
Кефір. Він містить у своєму складі непатогенні мікроорганізми, що сприятливо впливають на організм людини зсередини, – пробіотики. Зокрема, полісахарид кефірних грибків, що міститься в кефірі, підвищує захисний імунітет, а також має протимікробну дію.
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