Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я

Заганяти себе у будь-які рамки – шкідливо для здоров'я, відзначають лікарі. Вони рекомендують дозволяти собі слабкості, які здаються шкідливими, але при цьому, як не дивно, допомагають зміцнити здоров'я.

Власне, про такі слабкості ми й поговоримо далі.

І ще: Як на нас впливають гаджети: результати дослідження вражають

Не стримуйте свою гіперактивність. Погойдування ногами, постукування пальцями й інші мимовільні рухи тіла зазвичай намагаються зводити нанівець ще в дитячому віці. Але саме малорухливість – фактор передчасної смерті. Імпульсна рухова активність – це реакція тіла на тривале перебування в малорухомості, наприклад, при сидячій роботі. Так що не потрібно забороняти собі ворушити ногами під столом, якщо хочеться.

Рідше мийтеся. За словами вчених, наші шкіра та волосся мають природний захист – на їх поверхні утворюється шар з безлічі корисних бактерій, які гинуть при впливі мила та води. Для більшості людей не існує реальної необхідності в щоденному митті, їх тіла так швидко не забруднюються. Перш за все необхідно відмовитися від ранкового прийняття душу – така звичка робить організм людини уразливішим перед дією збудників хвороб із зовнішнього середовища.

Не зловживайте душем

Пийте вино. Червоне вино може бути корисним для кишківника, воно оздоровлює його мікрофлору. Недавнє дослідження британських вчених показало, що завдяки винним поліфенолам у кишківнику стає більше корисних бактерій. При цьому фахівці підкреслюють, що для позитивного ефекту достатньо випивати один келих червоного вина на два тижні.

Не тримайте квартиру в ідеальній чистоті. Експерти закликають домогосподарок не наводить порядок у домі занадто часто, особливо з використанням засобів побутової хімії. Проводити прибирання в оселі потрібно не частіше разу на тиждень – в іншому випадку в будинках знижується мікробний рівень, службовець захистом для імунітету. З цим, на думку фахівців, пов'язана схильність людей до розвитку астми й алергічних захворювань дихальних шляхів.

Не тримайте оселю в стерильній чистоті

Дозволяйте собі лаятися та гніватися. Якщо не давати виходу емоціям, нервова система одного разу дасть збій, і в таких умовах може виникнути нервовий зрив, депресія. Крім того, звичка придушувати негативні почуття сприяє розвитку багатьох захворювань, включаючи рак. Озвучена лайка допомагає зняти стрес і зменшує тривожність, це спосіб розрядки, так що червоніти через "погані" слова потрібно не завжди.

Читайте також: Учені розповіли, як правильно мити посуд