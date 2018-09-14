Медики розповіли, чому необхідно регулярно їсти цибулю

Названий овоч, який повинен бути в раціоні щодня. Його щоденне вживання ефективно знижує рівень холестерину, покращує імунний захист організму від вірусів, а також активізує метаболізм і сприяє омолодженню шкіри. Мова про червону цибулю.

Червона цибуля відрізняється підвищеним вмістом речовин антоціанів, які надають їй характерний колір. Потрапляючи до організму, ці речовини сприяють зміцненню стінок кровоносних судин і зменшенню вмісту холестерину. Якщо вживати червону цибулю протягом 2-3 місяців, рівень холестерину може зменшитися на 20%.

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Червона цибуля – джерело вітамінів А, В, С і РР. Такий склад стимулює роботу травного тракту, а також метаболізм і сприяє схудненню. Позитивно впливаючи на стан кровоносних судин і травлення, компоненти червоної цибулі дають також ефект поліпшення стану шкіри та її омолодження.

Червону цибулю потрібно їсти регулярно / ogorodsadovod

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Food Research International, речовини червоної цибулі можуть вбивати пухлинні клітини. Зокрема, кверцетин, що міститься в ній, діє як знищувач пухлинних клітин товстої кишки та молочної залози.

Крім того, червона цибуля містить кислоту, яка сприятливо позначається на роботі шлунково-кишкового тракту, і рекомендується лікарями тим, хто відчуває постійні болі в шлунку. Не варто забувати і про те, що червона цибуля, як і біла, може бути антисептиком при вірусних і бактеріальних хворобах.

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