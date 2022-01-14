4 ефективних способи прискорити метаболізм

Спробуйте прискорити свій метаболізм 4-ма простими способами. Швидкий метаболізм – швидкий порятунок від зайвих кілограмів!

Обмін речовин – складна, вкрай індивідуальна і не до кінця вивчена штука, яка не завжди піддається ефективній корекції. Проте тимчасово підстьобнути метаболізм шанс все-таки є, пише cosmo.

Це цікаво: Що таке розвантажувальний день і як правильно його провести

Почніть ранок з зарядки

Обов'язково знайдіть час для тренування до сніданку! Займаючись перед їжею, можна спалити на 20% більше калорій. Почніть із силових вправ (в ідеалі 15 хвилин), а потім переходьте до кардіо-навантаження (ще 20 хвилин).

Приділяйте достатньо часу сну

В ідеалі, нічний відпочинок має тривати не менше восьми годин на добу. Якщо постійно недосипати, то не вдасться прискорити обмін речовин.

Їжте перед сном

З погляду тих, хто прагне підтримувати чи скинути вагу, це звучить безглуздо. Але вчені з університету Флориди виявили: легке перекушування перед сном здатне поліпшити нічний обмін речовин, зокрема активізувати перероблювання жирів.

Включіть у раціон білкову їжу

На її перероблювання організм витрачає більше калорій.

4 ефективних способи прискорити метаболізм

І ще: Лише 10 хвилин: що буде, якщо робити зарядку щодня