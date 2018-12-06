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Цей простий суп допоможе скинути 8 кг за тиждень

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Раціон, крім супу, необхідно поповнювати і іншими продуктами - фото 1
Раціон, крім супу, необхідно поповнювати і іншими продуктами / Nur.kz

Чим більше ви з'їсте цього супу, тим більше кілограмів скинете, запевняють дієтологи.

При точному дотриманні дієти за тиждень ви маєте скинути від 4,5 до 8 кг. Якщо протягом тижня ви максимально скинули вагу і втратили 7 кг і більше, потрібно зробити перерву в дотриманні дієти на 2 дні. Продовжити її ви зможете будь-коли, а смачний суп можна їсти поза дієтою.

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Рецепт супу, що спалює жир:

  • 6 середніх цибулин
  • кілька помідорів
  • 1 невеликий качан капусти
  • 2 зелених перця
  • 1 пучок селери
  • 2 кубика овочевого бульйону
Ця простий суп допоможе скинути 8 кг за тиждень - фото 293658
Ця простий суп допоможе скинути 8 кг за тиждень

Приготування:

Поріжте овочі і залийте водою. Приправте сіллю, перцем і, якщо хочете, каррі або гострим соусом. Кип'ятіть на великому вогні 10 хвилин, потім зробіть маленький вогонь і продовжуйте варити, поки овочі не стануть м'якими.

Наповніть ним вранці термос, щоб прихопити з собою, якщо протягом дня ви будите поза домом. Але, важливо, не слід харчуватися виключно цим супом. Раціон необхідно поповнювати і іншими продуктами.

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Джерело: womansworld
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