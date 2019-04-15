Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове

Як з'ясувалося, невеликі перерви допомагають краще засвоювати новий матеріал. Якість пам'яті у цьому випадку підвищується, в мозку "відкладається" більше інформації.

Учені Національного інституту неврологічних розладів та інсульту США зробили відкриття, яке може бути секретом всіх відмінників.

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Фахівці констатували: якщо люди хочуть краще запам'ятовувати інформацію і довше зберігати її в пам'яті, то при вивченні нового матеріалу їм обов'язково потрібно робити перерви та відволікатися від навчального процесу.

Дослідники провели експеримент. Добровольцям спочатку показувалися цифри, а потім від них було потрібно надрукувати за певний час якомога більше комбінацій. Після цього оголошувалася перерва, а коли вона закінчувалася, завдання повторювалося. В цілому було виконано 36 подібних циклів.

Ось, чому потрібно робити перерви під час навчання / Greatist

Таким чином було встановлено: короткі перерви в процесі навчання підвищують його якість. За словами вчених, паузи приводили до того, що активність мозку відразу посилювалася, і це робило запам'ятовування нової інформації більш істотним.

Здоровим людям при вивченні нових матеріалів, а також пацієнтам, перед якими стоїть завдання відновити втрачені навички після неврологічних захворювань, ми рекомендуємо скористатися отриманим результатом, – висловилися автори праці.

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