Науковці розповіли, коли людина стає лінтюхом

Учені вирішили дізнатися, в якому віці в людини починає формуватися бажання лінуватися. Як виявилося, на лінтюха людина перетворюється у вельми ранньому віці.

У 7 років рівень активності починає знижуватися. Саме тому діти так не люблять навідуватися до школи.

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Більшість маленьких дітей з натхненням чекають на початок навчання у школі, але коли цей час настає, вони досить швидко втрачають інтерес до уроків. Фінські дослідники з'ясували, чому це відбувається.

Виявляється, рівень активності в організмі зростає тільки до 7 років, а потім починає знижуватися. Діти стають більш ледачими, коли вони починають вчитися у школі незалежно від того, наскільки активними були до цього. При цьому підлітковий вік, як показали спостереження, це час, коли людина з максимальною ймовірністю кидає займатися улюбленим спортом.

Діти починають ставати ледачими у віці семи років / Infinity Realty

Рівень фізичної активності стабілізується з віком, при цьому низька активність набуває поширення тоді, коли дитина дорослішає. Саме тому, як вважають дослідники, в школах необхідно активно підтримувати діяльність спортивних клубів для того, щоб природні фізіологічні процеси в організмі не привели до дитячої гіподинамії, яка може обернутися ожирінням. Велике значення у фізичному вихованні дитини має і поведінка її батьків. До певного віку діти намагаються брати з них приклад.

Учені з Фінляндії провели метааналіз 27 досліджень, які оцінюють, наскільки високим є рівень фізичної активності в різних вікових групах. Цей аналіз продемонстрував різкий спад активності серед дітей та підлітків. Спад починався у той момент, як тільки вони починали ходити до школи, і він не залежав від того, наскільки активними діти були до цього.

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