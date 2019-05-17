Цей продукт успішно бореться із зайвою вагою

Експерти в області краси та здоров'я винесли несподіваний вердикт щодо продукту, який розцінюється багатьма дієтологами як нездорова і калорійна їжа.

Фахівці за підсумками проведеного дослідження прийшли до висновку, що деякі види сиру є цілком корисними і допомагають успішно боротися із зайвою вагою.

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Наукові співробітники провели спостереження за 1,5 тис. добровольців з Ірландії, чий раціон насичений сиром. В результаті дослідники виявили, що часте споживання цього продукту дійсно призводить до значного підвищення рівня насичених жирних кислот в організмі, але при цьому немає відмінностей у показниках холестерину до і після вживання цього продукту.

Також вчені з'ясували, що наявність сиру в раціоні призводить до зменшення талії і коригування об'ємів тіла на користь зменшення. Однак, для отримання більш точних результатів щодо цього відкриття вчених необхідно вивчити всю дієту випробовуваних, відзначають інші експерти.

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