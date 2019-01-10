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Цей продукт допоможе знизити тиск

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Квасоля містить мало натрію і багато калію - фото 1
Квасоля містить мало натрію і багато калію / MensUp

Людям зі слабкими судинами і високим рівнем холестерину необхідно їсти квасолю.

Дієтологи заявили про те, що при підвищеному артеріальному тиску квасоля просто незамінна.

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Регулярне вживання квасолі є чудовим і недорогим способом підтримувати нормальний рівень холестерину, стверджують американські фахівці. Дієтологи, зокрема, зазначили, що щоденне вживання 120 грамів квасолі протягом трьох тижнів покращує показник холестерину в організмі людини на 10%.

Крім того, квасоля містить мало натрію і багато калію, – ця особливість ще більше підвищує цінність бобової рослини для людей з високим артеріальним тиском. Додатковий плюс квасолі в тому, що її вживання ефективно захищає від хворих процесів скупчення клітин в кишечнику. Все це завдяки тому, що в квасолі міститься багато харчових волокон, які буквально виштовхують холестерин і жовчні солі з кишечника.

Цей продукт допоможе знизити тиск - фото 300224
Цей продукт допоможе знизити тиск

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Джерело: self
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