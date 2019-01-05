Як ківі продовжує молодість: корисні властивості фрукта

Учені розповіли про незвичайні властивості ківі, які дозволять уповільнити старіння.

Науковці дійшли до висновку, що ківі допомагає не тільки втримати чудовий молодий вигляд, а й зміцнює імунітет. Річ у тому, що вже після 25 у людей починають з'являтись перші ознаки старіння.

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А от ківі містить елементи, які дозволяють відновлювати пошкоджену шкіру та захищають її від випромінювань. Не варто забувати і про те, що фрукт стимулює вироблення колагену, що допомагає шкірі бути пружною та молодою.

Чому варто їсти ківі

Медики також пояснюють, що смаколик багатий на вітаміни, які зміцнюють імунітет та серцево-судинну систему. Щоправда, надмірне захоплення фруктом може завдати шкоди, тому варто пам'ятати про міру у всьому.

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