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Як ківі продовжує молодість: корисні властивості фрукта

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Чому варто їсти ківі - фото 1
Чому варто їсти ківі

Учені розповіли про незвичайні властивості ківі, які дозволять уповільнити старіння.

Науковці дійшли до висновку, що ківі допомагає не тільки втримати чудовий молодий вигляд, а й зміцнює імунітет. Річ у тому, що вже після 25 у людей починають з'являтись перші ознаки старіння.

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А от ківі містить елементи, які дозволяють відновлювати пошкоджену шкіру та захищають її від випромінювань. Не варто забувати і про те, що фрукт стимулює вироблення колагену, що допомагає шкірі бути пружною та молодою.

Чому варто їсти ківі - фото 299269
Чому варто їсти ківі

Медики також пояснюють, що смаколик багатий на вітаміни, які зміцнюють імунітет та серцево-судинну систему. Щоправда, надмірне захоплення фруктом може завдати шкоди, тому варто пам'ятати про міру у всьому.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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