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Цей популярний жест потрапив до списку символів ненависті

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Від цього жесту рекомендують відмовитися - фото 1
Від цього жесту рекомендують відмовитися

Американська Антидефамаційна ліга (ADL) включила жест "ОК" у список так званих символів ненависті. Як наголошується в повідомленні організації, жест, при якому великий і вказівний пальці торкаються один одного, а інші пальці руки розтягнуті. Раніше він вважався лише позитивним, але...

Однак у 2017 році жест набув нового значення завдяки містифікації відвідувачів сайту 4chan, які почали просувати його як символ ненависті. Вони стверджували, що жест символізує букви "WP" – абревіатуру словосполучення white power ("влада білих").

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Містифікація привела до того, що символ дійсно перетворився на інструмент тролінгу в колах праворадикалів, які почали розміщувати фотографії з жестом "ОК" у соцмережах.

Цей популярний жест потрапив до списку символів ненависті - фото 358498

До 2019 року деякі лідери білих расистів, схоже, відмовилися від іронічних або сатиричних намірів, що стояли за первісною кампанією та використовували цей символ як щире вираження переваги білих, – йдеться в описі жесту.

Ліга особливо обговорюється, що через зберігання традиційного значення "ОК", людина, що використовує цей жест, не може вважатися ані учасником тролінгу, ані расистом кампанії, якщо немає інших доказів на підтримку цього твердження.

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Джерело: ADL
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