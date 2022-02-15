Цей популярний засіб для догляду може лише зашкодити шкірі обличчя

Олії для шкіри останнім часом неймовірно популярні. Але японські дерматологи виявили, що олії можуть завдати шкірі величезної шкоди!

Особливо не варто використовувати олію для проблемної та жирної шкіри, навіть якщо вона сильно зневоднена. В цьому випадку варто підібрати комплексний догляд, пише yogasecrets.

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З цієї ж причини 100% олії не можна використовувати для масажу. Усі профбренди створюють масажні продукти: бальзами, креми тощо, у яких міститься різний відсоток олії (не 100%). Відсоток у цих продуктах варіюється залежно від призначення, виду масажу, шкіри, завдання тощо.

Ще одна неприємна властивість ефірних олій, – кажуть косметологи, – це їхня фототоксичність. Вони роблять шкіру більш чутливою до ультрафіолету. Наприклад, якщо нанести на шкіру крем з таким маслом, а потім вийти на пляж, ви ризикуєте отримати найсильніший сонячний опік. Так, наприклад, у березні 2017 одна американка – Елайза Нгуєн отримала опік третього ступеня, коли, завдавши на шкіру цитрусових ефірних олій, пішла на заняття гарячою йогою, а потім у солярій.

Цей популярний засіб для догляду може лише зашкодити шкірі обличчя

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