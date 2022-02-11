У adidas прорекламували спортивні бра зображеннями оголених жіночих грудей: 18+

Спортивний бренд adidas запустив кампанію, присвячену новій колекції спортивних бра під слоганом Support is Everything ("Підтримка — це все"). Така затія викликала неоднозначну реакцію у соцмережах. Усе через фото оголених жіночих грудей.

Так, замість зображення самих предметів із колекції на банерах та в соцмережах бренду з'явився колаж зі знімків голих грудей жінок. У зйомці взяли участь представниці різних статур та кольору шкіри.

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"Ми вважаємо, що жіночі груди всіх форм і розмірів заслуговують на підтримку та комфорт. Ось чому наша нова лінійка спортивних бра включає 43 моделі, і кожна може знайти для себе потрібну", – повідомили adidas.

Кампанія викликала великий резонанс у соцмережах, розділивши користувачів на два табори: одні похвалили бренд за бодіпозитивний підхід, різноманітність та нормалізацію зображення оголених грудей, інші розкритикували, вважаючи таку рекламу надмірно сексуалізованою, експлуатаційною та об'єктивуючою. Деяких користувачів такий контент шокував.

На критику adidas відповіли, що дотрималися правил соцмереж (наприклад, прикрили соски на зображеннях в Instagram) і не планують видаляти знімки. За словами компанії, така реклама може надати впевненості молодому поколінню.

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