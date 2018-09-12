Цей популярний продукт поліпшує роботу нервової системи

Австралійські вчені вважають, що вживання сиру на ніч допоможе позбутися безсоння і тривожних снів.

Сомнолог з Австралії Ліза Артіс заявила, що звичка ласувати цим продуктом в пізній вечірній час здатна навіть замінити прийом багатьох заспокійливих ліків.

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Такий ефект досягається завдяки тому, що в молочних продуктах міститься триптофан – амінокислота, яка допомагає впоратися з депресією, поганим настроєм, апатією, тривожністю і проблемами зі сном. За словами експертів, найбільшу користь приносить сир чеддер, оскільки він містить не тільки велику дозу триптофану, а й багатий вітамінами (А, групи В, РР, Е), білком, кальцієм і фосфором.

Вживання сиру на ніч допоможе позбутися безсоння і тривожних снів

Цей вид сиру не тільки покращує роботу нервової системи, але і приводить в норму обмін речовин, підвищує працездатність, підтримує здоров'я зубів і кісток. Медики також назвали ефективну ягоду для чоловічого здоров'я.

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