Медики назвали ефективну ягоду для чоловічого здоров'я

Як ягода годжі впливає на організм чоловіка.

Ягоди годжі – це невеликі плоди дерева дереза, сімейства пасльонових.

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Склад ягід годжі: вітаміни групи В (В1, В2, В3, В6, В12) вітамін С (в два рази більше, ніж в цитрусових) вітамін Е; германій (використовується для профілактики раку) кальцій і калій; цинк і мідь; марганець, нікель, фосфор; кадмій, кобальт, селен, хром.

Як ягода годжі впливає на організм чоловіка

Як ягода годжі впливає на організм: завдяки такому багатому арсеналу вітамінів і мінералів годжі успішно справляється з оздоровленням організму і сприятливо впливає на його органи і системи. Властивості годжі допомагають в профілактиці і лікуванні: депресії, апатії і хронічної втоми; імпотенції у чоловіків і фригідності у жінок; йододефіциту.

Все це робить ягоди годжі ще й одним з найкращих продуктів для схуднення (калорійність 253 ккал на 100 г), оздоровлення та антистаріння.

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