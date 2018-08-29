Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти

Експерти з Університету Ньюкасла стверджують, що вуглеводи, одержувані з цільнозернових продуктів, безпечні для здоров'я зубів.

В огляді, проведеному на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я, були проаналізовані 33 праці, присвячені вивченню здоров'я порожнини рота. У цих працях була виявлена ​​кореляція між обробленими вуглеводами і розвитком карієсу.

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Крім цього фахівці також виявили зв'язок між багатою на крохмаль їжею, такою як білий хліб, сухарі, печиво, тістечка та кренделі з сіллю, і більш високою ймовірністю розвитку захворювань ясен, а також раку ротової порожнини.

За словами вчених, крохмаль в оброблених вуглеводах розщеплюється на амілазу в слині – це, у свою чергу, повільно руйнує зуби та вражає навколишні їх тканини.

Їжте без переживання за здоров'я зубів / HuffPost

"Наявні дані свідчать про те, що дієта, багата вуглеводами з цільного зерна, значно менше викликає пошкодження порожнини рота, ніж вуглеводи з обробленого крохмалю, – розповідає професор Паула Мойніхан. – Не дивлячись на необґрунтований заклик багатьох дієтологів усувати вуглеводи з раціону, вважається, що багата вуглеводами дієта підходить для здоров'я порожнини рота, якщо вона містить мало цукру та ґрунтується на цільнозернових різновидах вуглеводів, таких як макарони, кускус і хліб з цільнозернового борошна".

Варто зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров'я наразі оновлює свої рекомендації зі споживання вуглеводів. Надалі рекомендації будуть включати оцінку якості харчових волокон і крохмалю.

Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує скоротити споживання цукру до 10% від загального споживання калорій і пропонує подальше скорочення до 5% для додаткових переваг для здоров'я.

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