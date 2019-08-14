Попри всі міфи: цей популярний напій сприяє схудненню

Якщо ви обожнюєте пиво, то ми маємо ще одну вагому причину насолоджуватися цим хмільним напоєм. Виявилося, що він позитивно впливає на процес схуднення. Звичайно ж, якщо ним не зловживати.

Співробітники Університету Ерлангена-Нюрнберга з'ясували, що пиво здатне захистити організм людини від деяких проблем зі здоров'ям.

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Так, у пінному напої містяться ізо-альфа-гіркі кислоти і ксантогумол. Ці речовини знижують ризик розвитку ожиріння печінки та допомагають при запальних процесах.

Напій також містить кислоти, які позитивно впливають на обмін глюкози і допомагають у боротьбі із зайвою вагою.

Але вчені нагадують, що вживати пиво потрібно з розумом і не поспішати лікувати хвороби з його допомогою. Для початку необхідно відвідати лікаря і пройти комплексне обстеження.

Нагадаємо, що раніше в Австралії випустили чай зі смаком пива. Щоб домогтися незвичайного смаку, в кожному пакетику міститься хміль і листя чорного чаю. Варто відзначити, що напій повністю безалкогольний, тому ним можна насолоджуватися у будь-який час дня і будь-кому.

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