6 типів продуктів, які не варто поєднувати з алкоголем

Деякі продукти категорично не можна поєднувати з алкоголем

Сезон шашликів у розпалі, а це означає, що ви не зможете устояти перед ароматним м'ясцем і гучними гулянками на природі. Втім, фахівці нагадують, що є низка продуктів, які не варто поєднувати з алкоголем, аби не завдати шкоди організму. Розповідаємо вам, чим не варто закушувати "гарячі" напої.

Відразу зазначимо, що деякими з цих продуктів ви закушуєте алкоголь!

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Цитрусові. Любителі алкоголю часто скаржаться на порушення діяльності шлунково-кишкового тракту, адже слизова шлунка першою піддається токсичній дії алкоголю. З цієї причини не варто закушувати спиртне цитрусовими. Ці продукти містять багато кислоти, яка разом з алкоголем може вкрай негативно вплинути на стан органів травлення і "вбити" ніжну слизову шлунка.

Цитрусові не бажано поєднувати з алкоголем

Кава. Кофеїн діє як стимулятор нервової системи, водночас алкоголь, навпаки, уповільнює всі реакції. Вживаючи каву в поєднанні з алкоголем, людина може неадекватно оцінювати ступінь свого сп'яніння та випити більше спиртних напоїв, що загрожує отруєнням. Крім того, у симбіозі з алкоголем кофеїн негативно діє на підшлункову залозу, при цьому підвищується ризик розвитку панкреатиту.

Гострий соус. Поєднуючи алкоголь з гострими закусками, можна допитися до печії, виразки й інших неприємних явищ у стані шлунка.

Мариновані огірки. Мариновані огірочки й інші овочі дають зайве навантаження на нирки та печінку, а ці органи і без того випробовуються на міцність алкоголем.

Солодощі – не найкраще поєднання до алкоголю

Солодке. Цукор і алкоголь конкурують в боротьбі за право бути першим продуктом, який почне засвоювати організм. Той, будучи зацікавленим споживачем глюкози, першими стане розщеплювати солодощі і лише після них – спиртне. У підсумку в організмі відбудеться викид інсуліну в кров, настане швидке сп'яніння, а потім – жорстоке похмілля.

Помідори. Свіжі помідори містять органічні кислоти, які вступають в реакцію з алкоголем і викликають порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

Будьте обережними та не зловживайте спиртним у надмірній кількості!

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