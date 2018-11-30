Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Цей напій зміцнює кістки: ви п'єте його щодня

  • 35
Нове дослідження показало користь зеленого чаю - фото 1
Нове дослідження показало користь зеленого чаю / Gfycat

Вчені довели, що при тривалому вживанні зеленого чаю ризик переломів знижується, а щільність кісткової тканини підвищується.

Група вчених з інституту суспільної охорони здоров'я Пекінського університету встановила, що у тих, хто п'є зелений чай більше 30 років, імовірність переломів помітно менша.

І ще: Краще, ніж чай: названо нові корисні властивості какао

Професор інституту суспільної охорони здоров'я Лі Лімін розповів, що дослідження проведено серед 453 625 жителів країни, яких довільно вибрали з біобанку China Kadoorie Biobank. У порівнянні з тими, хто не п'є чай взагалі, ті, що вживають зелений чай щодня, ризик переломів на 12% нижче.

Попри те, як часто ви вживаєте алкогольні напої – на свята, або регулярно – у вашому організмі обов'язково почнуться збої. А ось, що з вами трапиться, якщо повністю відмовити собі у вживанні спиртного.

Читайте також: Фахівці назвали основні ознаки надлишку цукру в організмі

Джерело: medicalnewstoday
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1233
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10616
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 571
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа