Цей напій зміцнює кістки: ви п'єте його щодня

Вчені довели, що при тривалому вживанні зеленого чаю ризик переломів знижується, а щільність кісткової тканини підвищується.

Група вчених з інституту суспільної охорони здоров'я Пекінського університету встановила, що у тих, хто п'є зелений чай більше 30 років, імовірність переломів помітно менша.

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Професор інституту суспільної охорони здоров'я Лі Лімін розповів, що дослідження проведено серед 453 625 жителів країни, яких довільно вибрали з біобанку China Kadoorie Biobank. У порівнянні з тими, хто не п'є чай взагалі, ті, що вживають зелений чай щодня, ризик переломів на 12% нижче.

Попри те, як часто ви вживаєте алкогольні напої – на свята, або регулярно – у вашому організмі обов'язково почнуться збої. А ось, що з вами трапиться, якщо повністю відмовити собі у вживанні спиртного.

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