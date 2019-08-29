Цей напій таки виявився корисним для системи травлення

Дослідники з Королівського коледжу Лондона провели дослідження та з'ясували, що популярний напій, якому віддають перевагу під час вечері, може приносити користь системі травлення. Мова йде про червоне вино.

Учені розповіли про вплив на кишковий мікробіом і здоров'я в цілому різних алкогольних напоїв. Вивчення показників проводили, порівнюючи дані у пар жінок-близнюків, загальне число випробовуваних – 916.

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Різноманітність кишкового мікробіому – маркер здоров'я кишківника. Мікробом (сукупність мікроорганізмів) відіграє важливу роль у роботі організму та конкретно – в травленні. Якщо не дотримується баланс між "хорошими" і "поганими" мікроорганізмами, то незабаром виникнуть небажані наслідки, наприклад зниження імунної відповіді, набір зайвої ваги або підвищений рівень холестерину.

Учені виявили, що мікробіом тих, хто п'є червоне вино, був різноманітнішим, ніж у тих, хто вибирає інші види спиртного. Результат був стійкий у трьох різних когортах: у випробовуваних з Великобританії, США і Нідерландів. Зв'язок зберігався і не зникав при обліку супутніх чинників: ваги, регулярного харчування, віку та соціально-економічного статусу учасників.

Науковці вже давно знають про "непояснені" позитивні ефекти, які чинить червоне вино на серцево-судинну систему. Це дослідження показує, що червоне вино в помірній кількості (приблизно раз на два тижні) сприяє різноманітності кишкової мікрофлори. Це почасти пояснює позитивний вплив напою на здоров'я в цілому.

На думку дослідників, суть криється у високому вмісті поліфенолів у червоному вині. Поліфеноли – складні речовини, які є у фруктах, овочах і травах. Ці сполуки відомі різні корисними властивостями і, зокрема, служать живильним середовищем для мікроорганізмів, присутніх у кишківнику. Те, що у прихильників червоного вина рідше спостерігалися ожиріння та високий рівень "поганого" холестерину, дослідники пов'язують з непрямим впливом поліпшеного складу мікробіому.

Віддавайте перевагу червоному вину

При цьому вчені попереджають, що результати дослідження не слід трактувати як заклик регулярно випивати. Вони відзначають, що це скоріше привід віддати перевагу червоному вино при виборі міцного напою, і закликають до помірного вживання алкоголю. Основна користь, як зазначає провідний автор дослідження Тім Спектор, ймовірно, йде від поліфенолів, що містяться в оболонці виноградин.

Раніше вчені виявили, що ресвератрол, один з поліфенолів, які містяться у вині, може позитивно впливати на психічне здоров'я, знижуючи рівень тривожності та депресії. А регулярне (але не надмірне!) Споживання вина та кави сприяє довголіттю. При цьому не обов'язково вибирати вино по ціннику: недавня праця австралійських дослідників показала, що дорожчі вина починають здаватися людям смачнішими, як тільки вони дізнаються ціну.

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