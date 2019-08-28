Названо сухофрукт, який суттєво сповільнює старіння

Медичні фахівці зі штату Флорида (США) провели дослідження, в результаті якого прийшли до висновку, що чорнослив здатний продовжити молодість. Тепер ви маєте вагому причину налягати на цей корисний і смачний сухофрукт.

Науковці представили огляд 24 досліджень, які проводились у 2017 році. Результати підтвердили позитивний вплив сухофруктів на організм людини.

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Крім того, лікарі зацікавилися показниками здоров'я 236 жінок у період менопаузи. Представниці прекрасної половини людства були розділені на дві групи та повинні були вживати 100 г чорносливу і 100 грамів сушених яблук щодня протягом року.

У рамках праці проводилося сканування кісток через 3, 6 і 12 місяців. У результаті з'ясувалося, що у жінок, які вживали сушені сливи, мінеральна щільність кісткової тканини була вищою, ніж в учасниць з іншої групи.

Чорнослив надзвичайно корисний для організму

Професор Бахрам Арджманді зазначив, що за останні десятиліття чорнослив став найвітаміннішим продуктом. Його дуже давно використовують у лікувальних цілях. У продукті міститься нікотинова кислота, гамма-токоферол, альфа-токоферол, фолієва й аскорбінова кислота, бета-каротин, рослинна клітковина, фруктоза, сахароза, глюкоза, рибофлавін. Сухофрукт містить також велику кількість калію, магнію, кремнію, кальцію, натрію, фосфору, йоду, заліза, міді, молібдену, цинку і багатьох інших елементів.

Сушена слива дозволяє зберегти здоров'я кісток, адже утримує їх щільність. Експерт називає роботу сухофруктів синергетичною, необхідною для запобігання втрати мінералів у кісткових тканинах. Останнє може стати причиною остеопорозу.

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