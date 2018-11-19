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Цей напій швидко втамовує голод

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Чай з кардамоном втамовує голод - фото 1
Чай з кардамоном втамовує голод

Науковці розповіли, який напій допомагає уникнути відчуття голоду та не переїдати.

Клінічний фітотерапевт Мелані Ст. Уорс розповіла, що чай з кардамоном є чудовим способом втамувати голод та зменшити кількість спожитих калорій.

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"Кардамоновий чай допомагає задовольнити тягу до солодкого, яка часто з'являється після основної трапези. Окрім того, завдяки ароматним сполукам, які є у кардамоні, такий напій виходить дуже смачним", – відзначила вона.

Також експерт поділилась рецептом чаю з кардамоном, який можна легко приготувати вдома.

Чай з кардамоном втамовує голод - фото 289692
Чай з кардамоном втамовує голод

Потрібно:
1 пакетик чорного чаю
6 стручків кардамону
3/4 горня гарячої води

Як готувати:

Кардамон та чай залити гарячою водою та залишити настоюватись під кришкою близько 5 хвилин. До готового напою можна додати мед, молоко чи кленовий сироп, щоб замінити цукор, а також точно гарантувати ситість.

Є ще один варіант приготування чаю з кардамоном, який потребує трішки більше часу:

via Gfycat

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Джерело: mindbodygreen.com
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