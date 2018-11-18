Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Цей напій ефективно бореться зі зморшками

  • 94
Виростає молочний улун у Тайвані - фото 1
Виростає молочний улун у Тайвані / BabyBen

Любителям чаю варто звернути увагу на молочний улун – цей напій має імуностимулюючі і антиоксидантні властивості.

Дубильні речовини в чаї улун зміцнюють кровоносні судини, що позначається на зниженні ризику інсульту або інфаркту.

І ще: Цей продукт покращує зір не гірше за моркву

Крім того, улун покращує регенерацію шкіри і позитивно впливає на виробництво колагену, що зменшує кількість зморшок на обличчі. Цей чай містить: цинк, марганець, йод, магній, кальцій, вітаміни D і C.

Як чай виходить молочним? Існує два способи ароматизації. Перший досить дорогий і складний спосіб, оскільки ароматизація починається з чайного куща. Кущі обробляють розчином цукрового кубинського очерету, а його коріння поливають розчинним молоком, після чого кущ обсипають рисовим лушпинням. У другому випадку, вже зібране листя обробляють молочним екстрактом.

Виростає молочний улун у Тайвані і виготовляють його на основі чаю Цзінь Сюань (Золота квітка). Цей чай росте в горах на висоті 700-1000 метрів. Збирають його восени і навесні.

Читайте також: Як перець допомагає схуднути: поради від Супрун

Джерело: yourlifestyle
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5879
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1449
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я