Цей напій ефективно бореться зі зморшками

Любителям чаю варто звернути увагу на молочний улун – цей напій має імуностимулюючі і антиоксидантні властивості.

Дубильні речовини в чаї улун зміцнюють кровоносні судини, що позначається на зниженні ризику інсульту або інфаркту.

І ще: Цей продукт покращує зір не гірше за моркву

Крім того, улун покращує регенерацію шкіри і позитивно впливає на виробництво колагену, що зменшує кількість зморшок на обличчі. Цей чай містить: цинк, марганець, йод, магній, кальцій, вітаміни D і C.

Як чай виходить молочним? Існує два способи ароматизації. Перший досить дорогий і складний спосіб, оскільки ароматизація починається з чайного куща. Кущі обробляють розчином цукрового кубинського очерету, а його коріння поливають розчинним молоком, після чого кущ обсипають рисовим лушпинням. У другому випадку, вже зібране листя обробляють молочним екстрактом.

Виростає молочний улун у Тайвані і виготовляють його на основі чаю Цзінь Сюань (Золота квітка). Цей чай росте в горах на висоті 700-1000 метрів. Збирають його восени і навесні.

Читайте також: Як перець допомагає схуднути: поради від Супрун