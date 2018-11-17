Цей продукт покращує зір не гірше за моркву

Вчені визначили корисний продукт, вживання якого сприятливо позначається на очах.

Ключ до хорошого зору знайдений – введіть в свій щоденний раціон броколі. Цей цінний овоч містить з'єднання індол-3-карбінол, яке здатне очищати клітини нашого організму від токсинів.

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Поступово, рецептори людини знижуються, паралельно знижується чіткість зору і здоров'я очей, що може привести до погіршення зору, розвитку специфічних захворювань і навіть сліпоти. На жаль, щоб скористатися перевагою важливого з'єднання індол-3-карбінолу, необхідно з'їсти дуже велику порцію броколі. Тому група вчених з Каліфорнії вирішила добути цілющі молекули, які будуть задіяні для профілактики зорової функції і для здоров'я наших очей.

В ході експерименту було отримано з'єднання, яке відповідає властивостям індол-3-карбінолу, але має більш потужний хімічний склад. Крім того, у броколі міститься велика кількість бета-каротину. Приблизно стільки ж, скільки і в таких овочах, як гарбуз і морква. А бета-каротин, як відомо, вважається вітаміном краси.

Цей продукт покращує зір не гірше за моркву

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