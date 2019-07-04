Цей напій найкраще пити у спеку

Влітку дуже важливо пам'ятати про правильні напої та водний баланс, адже спека та активність можуть приносити не лише позитив. Науковці розповіли, що найкраще пити, коли на вулиці висока температура повітря.

Учені радять влітку не забувати про вживання звичайної води, а також розбавляти сік водою. У такому вигляді він стає ще кориснішим. Щоправда, найкраще для такого міксування підходить саме яблучний сік. Він допомагає поповнити брак важливих солей, які зникають під час спеки.

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Річ у тому, що у цей час посилюється потовиділення та виводяться солі з організму, може виникати сольовий дисбаланс. Вже через нього можливе погіршення самопочуття та здоров'я. Тому у спеку корисно вживати розведений з водою яблучний сік.

У спеку обов'язково розводити сік з водою

Такий напій швидко втамовує спрагу, додає енергії та підтримує нормальний тиск та сольовий баланс. Це підтверджують і експерименти канадських дослідників, які замінили сольовий розчин (медики використовують його при зневодненні під час кишкових інфекцій) на розведений яблучний сік. Виявилось, що він діяв на 17% краще, а все через вміст калію.

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