Цей метод допоможе вам полюбити кожен ранок

Багатьом людям надзвичайно складно прокидатися зранку. У мережі можна знайти безліч способів, які мають допомогти побороти себе на початку дня, але не всі вони дієві.

Цікаво, що "відкладають" прокидання восьмеро з десяти осіб, які ставлять будильник.

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Унікальна японська концепція ikigai з острова Окінава може допомогти вам не починати ранок зі стресу. Перекладається ikigai як "причина, через яку ви прокидаєтесь вранці". Мешканці цього острова практикують концепцію прокидання, як мети в житті, що дозволяє довго та повноцінно жити.

Фізична активність, яка подобається вам

Вам подобається танцювати? Вмикайте улюблену музику та рухайтесь 5-10 хвилин. Цікавить йога? Бракує часу для прогулянок? Ранковою зарядкою можуть бути не банальні вправи, а будь-які фізичні активності. Тут головним є той факт, що вони мають припадати вам до душі.

Обов'язковий сніданок

Корисний і смачний сніданок

Ми не втомлюємось нагадувати, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі. Щоправда, вона має бути не лише корисною, а й естетичною. Їжте те, що вам подобається, що покращує ваш настрій і те, в чому ви собі відмовляєте під час вечері.

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