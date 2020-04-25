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Цей метод допоможе вам полюбити кожен ранок

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Як почати любити ранки - фото 1
Як почати любити ранки / independent

Багатьом людям надзвичайно складно прокидатися зранку. У мережі можна знайти безліч способів, які мають допомогти побороти себе на початку дня, але не всі вони дієві.

Цікаво, що "відкладають" прокидання восьмеро з десяти осіб, які ставлять будильник.

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Унікальна японська концепція ikigai з острова Окінава може допомогти вам не починати ранок зі стресу. Перекладається ikigai як "причина, через яку ви прокидаєтесь вранці". Мешканці цього острова практикують концепцію прокидання, як мети в житті, що дозволяє довго та повноцінно жити.

Фізична активність, яка подобається вам

Вам подобається танцювати? Вмикайте улюблену музику та рухайтесь 5-10 хвилин. Цікавить йога? Бракує часу для прогулянок? Ранковою зарядкою можуть бути не банальні вправи, а будь-які фізичні активності. Тут головним є той факт, що вони мають припадати вам до душі.
Обов'язковий сніданок
Цей метод допоможе вам полюбити кожен ранок - фото 262856
Корисний і смачний сніданок

Ми не втомлюємось нагадувати, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі. Щоправда, вона має бути не лише корисною, а й естетичною. Їжте те, що вам подобається, що покращує ваш настрій і те, в чому ви собі відмовляєте під час вечері.

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Джерело: independent
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