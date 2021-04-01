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Експерти розповіли, що потрібно їсти для зміцнення м'язів
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Ваш раціон має бути різноманітним і багатим на корисні мікро- та макроелементи, якщо ви хочете не лише наростити м'язову масу, а й зміцнити її. Зокрема, співробітники Університету Едіт Коуен розповіли, що потрібно регулярно їсти, щоб зміцнити м'язи.
Для того, щоб дійти до своїх висновків, науковці провели аналіз даних 3500 мешканців Австралії обох статей (середній вік – 48 років), пише MedDaily. За 12 років (2000-2012 роки) добровольці два рази доповідали про своє харчування та фізичну активність, а в самому кінці періоду спостереження вони проходили тест на силу м'язів нижніх кінцівок.
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Так, у людей з максимально високим рівнем регулярного споживання нітратів (солей азотної кислоти), незалежно від рівня фізичної активності, м'язи ніг були на 11% сильнішими, а швидкість ходьби – на 4% вищою, ніж у тих, хто споживав дуже мало нітратів. Ці сполуки, як відомо, містяться у зелених листових овочах. Нітрати можуть розширювати кровоносні судини. А це, мабуть, покращує кровопостачання м'язів.
Тим часом інше дослідження говорить про виняткову користь зелених листових овочів для печінки. Медики з Каролінського інституту заявляють: якщо у вашому раціоні багато зелених листових овочів, тим самим ви знижуєте особистий ризик розвитку жирової хвороби печінки. Було доведено, що споживання у великих обсягах нітрату, інгредієнта, присутнього в багатьох овочах, може знизити показники накопичення жиру в печінці.
Це доводить експеримент з гризунами. Тварин годували продуктами з високим вмістом жиру і цукру. Попри нездоровий раціон, добавки з нітратами дозволяли зменшити концентрацію жиру в печінці. Також знижувався кров'яний тиск, вирівнювалося співвідношення інсуліну і цукру у тварин з ознаками діабету 2-го типу.
Окислювальний стрес викликає порушення в сигнальній активності оксиду азоту. Це має негативний вплив на кардіометаболічні функції. Тепер же вчені з'ясували: велику кількість нітратів у раціоні можна перетворити в тілі на оксид азоту й інші біологічно активні види азоту. Експерти рекомендують споживати щонайменше 200 грамів листових овочів на день, щоб домогтися позитивного ефекту.
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