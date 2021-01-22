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Цей фрукт ефективно знижує рівень цукру в крові

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Манго - фото 1
Манго / pinterest

Плоди манго знижують рівень цукру в крові, що сприяє поліпшенню здоров'я людей з діабетом другого типу. Таку заяву зробили американські фахівці.

Щоб це з'ясувати, вчені запропонували учасникам додати в свій звичайний режим харчування сублімовану м'якоть манго.

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Через кілька місяців результати приємно здивували експертів: у діабетиків другого типу зменшився рівень глюкози після прийому їжі. А також у одного з учасників знизився рівень жиру в організмі.

Вся річ у тім, що у складі манго є поліфеноли, які мають і протизапальні й антиоксидантні властивості. Крім того, в цьому фрукті також є каротиноїди, токофероли, аскорбінова кислота, харчові волокна і фенольні сполуки мангіферин, галова кислота і кверцетин. Попри це, в манго міститься велика кількість цукру. Саме з цієї причини цей експеримент підходить тільки для діабетиків другого типу. А ті, хто входить в зону ризику, можуть вживати цей продукт тільки помірними порціями.

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Джерело: hi-chef
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