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Просто і смачно: ситний сніданок на швидку руку

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Сніданок

Припустимо, у вас залишилося трохи відварених макаронів з вечора – для повноцінного обіду недостатньо, а викидати шкода. Приготуйте з них ситний сніданок на швидку руку!

Вам знадобиться:

  • відварені макарони;
  • 2 яйця;
  • 1 болгарський перець;
  • 1 помідор;
  • 1 цибулина;
  • 100 грамів твердого сиру;
  • 1 зубчик часнику;
  • рослинна олія.

Як приготувати смачний сніданок:

  1. Налийте в чавунну пательню трохи рослинної олії і обсмажте подрібнений зубчик часнику до золотистого кольору. Після додайте нарізану цибулину і смажте, помішуючи, ще 2-3 хвилини.
  2. Покришите солодкий перчик, помідор і, якщо є, шматочок ковбаси і додайте їх в сковороду. Тушкуйте 5 хвилин. Збийте кілька яєць, потріть сир.
  3. Викладіть в пательню макарони, полийте яйцями, посипте сиром, додайте сушених пряних трав: базиліка, майорану, орегано, петрушки і сіль. Перемішайте і відправте в гарячу духовку на 15 хвилин. Сніданок готовий.
Просто і смачно: ситний сніданок на швидку руку - фото 443366

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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