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Просто і смачно: ситний сніданок на швидку руку
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Припустимо, у вас залишилося трохи відварених макаронів з вечора – для повноцінного обіду недостатньо, а викидати шкода. Приготуйте з них ситний сніданок на швидку руку!
Вам знадобиться:
- відварені макарони;
- 2 яйця;
- 1 болгарський перець;
- 1 помідор;
- 1 цибулина;
- 100 грамів твердого сиру;
- 1 зубчик часнику;
- рослинна олія.
Як приготувати смачний сніданок:
- Налийте в чавунну пательню трохи рослинної олії і обсмажте подрібнений зубчик часнику до золотистого кольору. Після додайте нарізану цибулину і смажте, помішуючи, ще 2-3 хвилини.
- Покришите солодкий перчик, помідор і, якщо є, шматочок ковбаси і додайте їх в сковороду. Тушкуйте 5 хвилин. Збийте кілька яєць, потріть сир.
- Викладіть в пательню макарони, полийте яйцями, посипте сиром, додайте сушених пряних трав: базиліка, майорану, орегано, петрушки і сіль. Перемішайте і відправте в гарячу духовку на 15 хвилин. Сніданок готовий.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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