Цей електрокар складе конкуренцію Tesla

Китайська автокомпанія BYD презентувала свій новий електрокар Han EV і заявила, що готує конкурента для Tesla Model 3 в Європі. Уже в червні це авто можна буде придбати в Піднебесній.

Інженери виробника стверджують, що без підзарядки транспортний засіб зможе подолати до 605 кілометрів, а до 100 кілометрів на годину електрокар розганяється за 3,9 секунди.

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Електричний седан буде оснащений самонавчальним автопілотом DiPilot з підтримкою зв'язку 5G. Відзначається, що інтер'єр салону Han EV дуже схожий на салон Tesla.

Коли модель з'явиться на європейському ринку, поки невідомо. Очікується, що ціна на електрокар буде 45-55 тисяч євро.

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