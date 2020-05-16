Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Цей електрокар складе конкуренцію Tesla

  • 34
Han EV - фото 1
Han EV / korrespondent

Китайська автокомпанія BYD презентувала свій новий електрокар Han EV і заявила, що готує конкурента для Tesla Model 3 в Європі. Уже в червні це авто можна буде придбати в Піднебесній.

Інженери виробника стверджують, що без підзарядки транспортний засіб зможе подолати до 605 кілометрів, а до 100 кілометрів на годину електрокар розганяється за 3,9 секунди.

І ще: Унікальний найдовший автомобіль у світі повернуть до життя

Електричний седан буде оснащений самонавчальним автопілотом DiPilot з підтримкою зв'язку 5G. Відзначається, що інтер'єр салону Han EV дуже схожий на салон Tesla.

Коли модель з'явиться на європейському ринку, поки невідомо. Очікується, що ціна на електрокар буде 45-55 тисяч євро.

Читайте також: В Україні з'явився гібридний кросовер Honda

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 3361
Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
  • 12 травня, 18:34
  • 2431
Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
  • 13 травня, 12:15
  • 493
Загрузка...
Новини