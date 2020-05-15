В Україні з'явився гібридний кросовер Honda

Згідно зі стратегією електрифікації бренду в Європі, Honda Motor Co. Активно трансформує модельний ряд, розробляє і подає нові моделі гібридів i електрокарів.

Україна розглядається виробником як невід'ємна частина загальноєвропейського автомобільного ринку, тому модельний ряд Honda в Україні поступово уніфікується з європейським. Першою ластівкою електрифікації в Україні став початок продажів нового CR-V Hybrid.

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Бренд Honda починає новий електричний етап свого розвитку, пропонуючи своїм українським прихильникам доторкнутися до новітніх технологій майбутнього вже сьогодні і познайомитися з новим гібридом в салонах офіційних дилерів Honda в Україні.

Гібрид нового покоління CR-V Hybrid оснащений передовою технологією i-MMD, яка наділяє автомобіль динамікою електромобіля забезпечуючи при цьому витрату палива на рівні 5 літрів на 100 км в місті. З особливостями автомобіля можна ознайомитися у віртуальному турі.

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