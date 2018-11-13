Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Робота з очищення пляжу закінчилася в травні 2017 року / haberturk

Індійський адвокат з Мумбая оголосив справжню війну сміттю, яке довгі роки викидали на пляж Версова. І переміг.

За 86 тижнів Афроз Шах разом з добровольцями прибрав 5,4 мільйона кілограмів сміття з пляжу.

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У жовтні 2015 року молодий адвокат з Мумбая дуже засмутився, побачивши міський пляж Версова: він був просто завалений сміттям. Чоловік вирішив очистити терріторію: кожні вихідні він приходив на прибирання. Пізніше до нього почали приєднуватися добровольці.

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Люди очищали пляж 86 тижнів. Їм вдалося прибрати понад 5 мільйонів кілограмів сміття з 2,5-кілометрового пляжу. "Було дивно бачити, що люди з кіноіндустрії, поліції, адвокати, рибалки і просто перехожі збираються разом, – сказав Шах. – Навіть чиновники підтримували нас, надаючи все необхідне..."

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Робота з очищення пляжу закінчилася в травні 2017 року. "Пляж, нарешті, чистий. Наші зусилля принесли свої плоди. Сміття тепер потрапляє на берег тільки з моря", – сказав Афроз Шах. За свою працю Афроз Шах отримав від ООН титул "Чемпіон Землі". Його роботу назвали найбільшим прибиранням пляжу в світі.

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