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Цей чоловік просто хотів винести сміття: відео з Канади

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Канада - фото 1
Канада

Відео дня! Дивіться, що сталося з канадцем, який просто виносив сміття.

Чоловік з Канади вийшов на вулицю, щоб винести сміття, і ця пересічна ситуація отримала абсолютно несподіваного розвитку.

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Вся річ у тому, що у дворі його чекала зустріч, до якої він точно був не готовий! Момент зняла камера спостереження на двері: погляньте, що сталося:

Тим часом невідомі вирішили у прямому сенсі підсунути свиню уругвайському мільйонеру, викинувши тварину з вертольота на територію його будинку. Епічне відео показало цей злий жарт, який шокував не лише підприємця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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