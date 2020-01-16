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Мільйонеру підкинули свиню прямо з вертольота: відео

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Мільйонеру підкинули свиню у прямому значенні - фото 1
Мільйонеру підкинули свиню у прямому значенні

Невідомі вирішили у прямому сенсі підсунути свиню уругвайському мільйонеру, викинувши тварину з вертольота на територію його будинку. Епічне відео показало цей злий жарт, який шокував не лише підприємця.

В уругвайському місті Пунта-дель-Есте трапився жорстокий інцидент: місцевому підприємцю та мільйонеру Федеріко Альваресу Кастільо підкинули свиню. І хоч це лише звучить смішно, але невідомі реально скинули тварину з вертольота прямісінько у невеличкий басейн біля будинку.

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Падіння з висоти вдалось зафіксувати на камеру, після чого в мережі зібралось чимало обурених людей. Дехто навіть підозрював, що сам Кастільо підлаштував це все, звинувачуючи мільйонер у жорстокості. Але він пояснив, що у той момент був у власному помешканні. Чий це злий жарт - поки невідомо.

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Джерело: .korrespondent
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