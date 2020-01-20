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Австралієць придумав, як рятувати мігруючих крабів від автомобілів: фотофакт
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Фотограф дикої природи Кріс Брей – мешканець острова Різдва, що в Індійському океані. Саме він винайшов чудернацький девайс, який дозволить мігруючим червоним крабам врятуватися від коліс автомобілів. Дивіться, як виглядає гаджет, створений ентузіастом.
Острів Різдва відомий своєю багатомільйонною міграцією червоних крабів, яка почалася у минулому місяці. Близько 40 мільйонів цих ракоподібних щорічно пробираються з лісу на пляж, щоб розмножуватися. За словами Кріса Брея, це – одне з найбільш вражаючих природних видовищ на Землі.
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Зазвичай влада острова перекриває рух на дорогах, щоб не перешкоджати крабам переміщатися до берега. Однак Крісу, який разом з дружиною володіє екоготелем, необхідно пересуватися островом на своїй Toyota Land Cruiser. Він повинен перевозити персонал, гостей, їх багаж, провіант і т. д.
Тому Кріс і придумав навісні конструкції, які кріпляться на колеса машини і рятують крабів від загибелі під колесами. Одна умова: автомобіль повинен їхати повільно. При неспішному русі гумові пластини акуратно відсувають крабів у сторону. Винахідник каже, що за принципом роботи девайс нагадує міні-снігоочисник.
А ще Кріс Брей зауважив, що за багато років острів побачив незліченну кількість винаходів, які повинні були уберегти крабів від автомобілів. І ось – перший, який реально працює, каже не без гордості Кріс. Він додає, що тієї ж думки дотримуються у Національному парку острова Різдва.
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