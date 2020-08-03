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Це заняття покращує успішність дітей у школі

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Як покращити оцінки в школі - фото 1
Як покращити оцінки в школі

Є чимало факторів, які впливають на те, чи отримують діти хороші оцінки, але науковці назвали найпростіший спосіб покращити успішність школярів.

І поки частина батьків досі вірять у те, що уроки музики дозволяють зробити з дітей геніїв, то японські учені з Цукубського університету (Tsukuba University) рекомендують звернути увагу на регулярні фізичні навантаження.

Існує міф, що розумні діти відстають від менш кмітливих однокласників у фізичній підготовці, але це зовсім не так. Варто розуміти, що саме спорт допомагає покращити когнітивні функції мозку. Вже кілька місяців тренувань з аеробікою та звичайними активними іграми у дітей покращуються виконавчі функції мозку, які опрацьовують інформацію та дозволяють думати про кілька речей водночас.

Це заняття покращує успішність дітей у школі - фото 418909

Взагалі фізична активність є дуже важливою для дітей, адже вже у цей час закладаються основні аспекти майбутнього здоров'я. Тому не варто ігнорувати спорт у будь-якому віці.

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Джерело: medikforum
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