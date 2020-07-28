Чоткий Паца випустив смішну пародію про ЗНО: зацініть відео, що підірвало мережу

На українському каналі "Чоткий Паца" вийшла україномовна пародія на хіт "Cadillac". Кумедне відео, яке блогери присвятили всім учасникам ЗНО 2020, уже очолило тренди YouТube. Зацініть!

За словами героя відео, а також автора тексту та режисера Кості Клепки, нова пародія на трек "Кадилак" російських реперів MORGENSHTERN та Елджея присвячена "головному болю всіх випускників" – сесії ЗНО.

Це цікаво: Кумедні перли учасників ЗНО 2020 з укрмови

"Продовження Всесвіту "сплю на парті" і "мокрих крос". На цей раз нашого героя вигнали з бурси і він вимушений знову складати ЗНО, щоб вступати в інститут. Герой сподівається отримати хоча б 125 балів", – пояснив задумку відео один із блогерів каналу "Чоткий Паца".

Дивитися онлайн пародію Чоткого Паци про ЗНО:

Дивіться також: Чоткий Паца випустив кумедну пародію про карантин