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Це заняття допоможе знизити тиск всього за 15 хвилин

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Як знизити тиск - фото 1
Як знизити тиск / ktk

Згідно з різними підрахунками, від гіпертонії страждає кожен третій-п'ятий чоловік у світі. Що робити для зниження тиску?

Основними причинами розвитку гіпертензії є надмірна вага, відсутність фізичних навантажень і неправильне харчування, каже німецький кардіолог Мартін Холі.

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І, за його словами, навіть невеликі корективи цих складових сприятливо позначаються на стані здоров'я. Так, 15-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі або плавання допомагає знизити тиск на 5-8 одиниць. Саме тому хоча б такі легкі кардіонавантаження мають увійти у вашу щоденну звичку.

Крім того, привести в норму високий тиск можна і за допомогою схуднення. "Кожен зайвий кілограм створює додаткове навантаження на серце і судини. І позбавлення зайвої ваги посприяє нормалізації стану. Зокрема, зниження ваги на 10 кілограмів знизить тиск на 5-10 одиниць", – уточнив лікар.

Плавання знижує тиск - фото 386200
Плавання знижує тиск

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Джерело: ktk
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