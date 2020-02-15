На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Це заняття допоможе знизити тиск всього за 15 хвилин
-
- 19
Згідно з різними підрахунками, від гіпертонії страждає кожен третій-п'ятий чоловік у світі. Що робити для зниження тиску?
Основними причинами розвитку гіпертензії є надмірна вага, відсутність фізичних навантажень і неправильне харчування, каже німецький кардіолог Мартін Холі.
І ще: Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун
І, за його словами, навіть невеликі корективи цих складових сприятливо позначаються на стані здоров'я. Так, 15-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі або плавання допомагає знизити тиск на 5-8 одиниць. Саме тому хоча б такі легкі кардіонавантаження мають увійти у вашу щоденну звичку.
Крім того, привести в норму високий тиск можна і за допомогою схуднення. "Кожен зайвий кілограм створює додаткове навантаження на серце і судини. І позбавлення зайвої ваги посприяє нормалізації стану. Зокрема, зниження ваги на 10 кілограмів знизить тиск на 5-10 одиниць", – уточнив лікар.
Читайте також: Пасажири круїзного лайнера розповіли, як живуть на карантині через коронавірус
-
18:00Гороскоп на 16 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Млосна Астаф'єва показала, як треба святкувати День закоханих
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
16:44Це заняття допоможе знизити тиск всього за 15 хвилин
-
16:19Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:45УЄФА відсторонив топ-клуб Англії від Ліги чемпіонів
-
15:18Fiat розсекретив свій новий невеликий пікап
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
14:19Ентузіасти розібрали Samsung Galaxy Z Flip: що ховається всередині
-
13:44Цей аксесуар допоможе позбутися болю в спині та набряку ніг під час польоту
-
13:16Відьмак оригінально привітав своїх фанатів із Днем Закоханих
-
12:49Графіті-художник створив для BMW чотири унікальні M2 Competition
-
12:175 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:44Учені назвали ще одну вагому причину пити зелений чай
-
11:30Alyosha та Vlad Darwin – Торнадо: слухати нову пісню та дивитися кліп
-
11:18За смішні гроші: Xiaomi випустила ідеальний комп'ютер для роботи
-
11:00Подаруй мені щастя: дата виходу і графік серій нового серіалу
-
10:46Сонік би плакав: у Лондоні встановлюють паби для їжаків
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
10:18Науковці назвали вагому причину не відмовлятися від відпустки
-
10:04Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято
-
09:46З молотка піде футуристичний автомобіль з двома кабінами
-
09:18Meizu 17th Plus з 64 ГБ оперативної пам'яті показали на реальному фото
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
12:175 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
08:32Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
- 14 лютого
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
16:00Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
-
14:0050 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
12:10Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов
-
10:00Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
-
08:10Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
- 13 лютого
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
-
16:51Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
-
15:00Керуй своїм життям! 5 мотиваційних книг про наш емоційний інтелект
-
12:49Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
-
09:53У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото
-
07:15Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо
- 12 лютого
-
20:53Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі
-
17:51Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії
-
15:13Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина
-
12:19Тест: який ти супергерой з Marvel
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
- 11 лютого
-
20:30Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії
-
18:00Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист