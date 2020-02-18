Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Це занадто: тверк популярної пишнотілої співачки у білизні зашеймили у мережі (18+)

  • 20
Lizzo - фото 1
Lizzo / youtube

Бодіпозитивна співачка Lizzo виконала танець у мереживній білизні. Пікантне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах 31-річна Lizzo зафільмувала себе в бордовій білизні. Зірка постала перед камерою в декількох ракурсах, а потім виконала тверк, розмістивши голі сідниці прямо перед камерою.

І ще: Jerry Heil підкорила мережу шикарним тілом

У коментарі до відео співачка зазначила, що так вправно вона готується до вечірки. Відвертий танець зірки викликав суперечки серед її шанувальників. Одні зазначили, що Lizzo на вигляд "симпатична", "крута" і навіть "божественна". Інші ж відзначили, що вони люблять творчість співачки, але таким перформансам місце тільки в спальні. При цьому користувачі підкреслили, що мова йде про надмірну відвертість, а не форми зірки.

Нагадаємо, саме реперка Lizzo стала "артистом року" за версією журналу Time.

Читайте також: Дуже схудла співачка Адель відірвалася на весіллі: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
  • Вчора, 12:13
  • 1570
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • Вчора, 18:09
  • 1180
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • Вчора, 16:00
  • 109
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз