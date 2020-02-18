Це занадто: тверк популярної пишнотілої співачки у білизні зашеймили у мережі (18+)

Бодіпозитивна співачка Lizzo виконала танець у мереживній білизні. Пікантне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах 31-річна Lizzo зафільмувала себе в бордовій білизні. Зірка постала перед камерою в декількох ракурсах, а потім виконала тверк, розмістивши голі сідниці прямо перед камерою.

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У коментарі до відео співачка зазначила, що так вправно вона готується до вечірки. Відвертий танець зірки викликав суперечки серед її шанувальників. Одні зазначили, що Lizzo на вигляд "симпатична", "крута" і навіть "божественна". Інші ж відзначили, що вони люблять творчість співачки, але таким перформансам місце тільки в спальні. При цьому користувачі підкреслили, що мова йде про надмірну відвертість, а не форми зірки.

Нагадаємо, саме реперка Lizzo стала "артистом року" за версією журналу Time.

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