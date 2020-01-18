Це треба бачити: творець Зоряних воєн потримав у руках маленького Йоду

Крихітний Йода уже став улюбленцем мільйонів фанатів саги "Зоряні війни" по всьому світу. Тепер же у мережі показали найочікуванішу зустріч року.

Джон Фавро, шоураннер серіалу "Мандалорець", опублікував у твіттері знімок, який розчулить кожного.

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На фотографії Джордж Лукас, автор "Зоряних воєн", тримає на руках улюбленця мільйонів – малюка Йоду, який став під кінець 2019 року одним з головних мемів.

Зображення дещо розмите, але видно, що Лукас тримає малюка Йоду, немов справжню дитину. Знімок ніяк не прокоментували, тому зрозуміти, в яких умовах зустрілися Джордж Лукас і малюк Йода складно. Цілком можливо, що фото зроблене під час зйомок другого сезону серіалу "Мандалорець".

Походження крихітки Йоди дуже заплутане, та й взагалі, супермиле дитя безіменної раси – найбільш таємничий персонаж у серіалі. Раніше повідомлялося, що лялька малюка Йоди обійшлася творцям у $ 5 мільйонів.

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