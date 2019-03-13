Це приємне заняття покращує настрій і фігуру

Учені назвали заняття, яке допомагає побороти депресію і поганий настрій. Достатньо виділити всього 15 хвилин вільного часу.

Лікар з Массачусетської лікарні Девід Агус наголосив, що існує "найпростіший спосіб уникнути депресії або вилікувати її". Виявилось, що 15-хвилинний біг допомагає не покращити лише фізичний стан, а й емоційний.

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Це підтвердило дослідження, у якому проаналізували параметри здоров'я понад 600 тисяч дорослих американців. З'ясувалось, що ті, хто займались спортом, рідше мали психоемоційні розлади.

"15 хвилин біг щодня достатньо, щоб знизити ризики виникнення депресії", – підсумували експерти. Відтак, Девід Агус додав, що варто просто вийти на вулицю та спробувати зробити хоч щось, і це допоможе впоратись з погіршенням психологічного стану й без прийому потужних препаратів.

Як швидко побороти поганий настрій

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