Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Це приємне заняття покращує настрій і фігуру

  • 18
Як швидко побороти поганий настрій - фото 1
Як швидко побороти поганий настрій

Учені назвали заняття, яке допомагає побороти депресію і поганий настрій. Достатньо виділити всього 15 хвилин вільного часу.

Лікар з Массачусетської лікарні Девід Агус наголосив, що існує "найпростіший спосіб уникнути депресії або вилікувати її". Виявилось, що 15-хвилинний біг допомагає не покращити лише фізичний стан, а й емоційний.

І ще: Ось чому забувати складніше, ніж запам'ятовувати

Це підтвердило дослідження, у якому проаналізували параметри здоров'я понад 600 тисяч дорослих американців. З'ясувалось, що ті, хто займались спортом, рідше мали психоемоційні розлади.

"15 хвилин біг щодня достатньо, щоб знизити ризики виникнення депресії", – підсумували експерти. Відтак, Девід Агус додав, що варто просто вийти на вулицю та спробувати зробити хоч щось, і це допоможе впоратись з погіршенням психологічного стану й без прийому потужних препаратів.

Як швидко побороти поганий настрій - фото 314028
Як швидко побороти поганий настрій

Читайте також: Науковці пояснили, чому людина "падає" уві сні

Джерело: newsyou
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
  • 10 березня, 17:25
  • 1833
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 2927
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1310290
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія