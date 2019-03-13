Ось чому забувати складніше, ніж запам'ятовувати

Дослідники уточнили, чому забувати складніше, ніж запам'ятовувати. Виявляється, винною є особливість мозкової активності.

Наші спогади мінливі. Вони постійно перебувають у динаміці, впорядковуючись у пам'яті. Основні такі процеси відбуваються під час сну.

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В експерименті, який провели вчені з Техаського університету в Остіні (США), добровольцям показували портрети або сцени, які необхідно було запам'ятати. В цей час вивчалася активність мозку піддослідних.

У результаті виявилося, що люди здатні свідомо забути візуальний образ, але на це вони витрачають більше зусиль, ніж на те, щоб його запам'ятати.

Виявилося, що викинути з пам'яті щось дуже і дуже складно

Також учені визначили, що добровольцям складніше було забути обличчя, а сюжет, навпаки, забувався простіше.

Дослідники вважають, що портрет передає більше емоцій, через що і зв'язок у пам'яті усунути складніше.

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