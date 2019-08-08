Це приємне заняття допоможе скоротити вживання солодощів

Якщо ви ніяк не можете змусити себе відмовитися від смачненьких тістечок і шоколадок – скористайтесь порадою науковців. Вони переконані, що ходьба на біговій доріжці або піші прогулянки на природі допомагають скоротити споживання солодощів удвічі.

Згідно з результатами дослідження вчених з Університету Ексетера (Великобританія) ходьба є простим, але досить ефективним способом скоротити кількість солодкого у своєму раціоні. За їхніми словами, "нетривала піша прогулянка вдвічі скорочує тягу до солодкого навіть в умовах стресу".

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Учені проводили експеримент за участю 78 осіб, які були відібрані в довільному порядку серед завзятих любителів шоколаду, котрі вживали його практично щодня. За умовами випробування добровольці повинні були відмовитися від споживання шоколаду на два дні.

Після цього учасники експерименту відправлялися в умови, наближені до офісу, де їх просили виконати низку завдань. На робочих столах при цьому лежав шоколад, запаси якого заповнювали за потреби.

Споживання солодощів скоротилося після пішої ходи

Частині добровольців запропонували протягом 15 хвилин походити на біговій доріжці, а потім продовжити виконувати завдання. У результаті виявилося, що саме ті учасники, які отримували можливість пройтися, з'їли вдвічі менше шоколаду, ніж люди, які продовжували сидіти на своїх робочих місцях.

Учені відзначають, що люди часто вживають солодке для того, щоб підбадьоритися, впоратися з буденними робочими стресами, а також просто, щоб добре провести час. Подібні перекушування солодощами легко перетворюються на звичку, що приводить до збільшення ваги, попереджають автори дослідження.

Краще пройтися, ніж з'їсти чергову шоколадку за день. Наше дослідження показує, що ходьба здатна скоротити споживання солодкого вдвічі, – резюмували наукові фахівці.

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