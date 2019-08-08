Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Це приємне заняття допоможе скоротити вживання солодощів

  • 64
Поєднуйте приємне з корисним - фото 1
Поєднуйте приємне з корисним

Якщо ви ніяк не можете змусити себе відмовитися від смачненьких тістечок і шоколадок – скористайтесь порадою науковців. Вони переконані, що ходьба на біговій доріжці або піші прогулянки на природі допомагають скоротити споживання солодощів удвічі.

Згідно з результатами дослідження вчених з Університету Ексетера (Великобританія) ходьба є простим, але досить ефективним способом скоротити кількість солодкого у своєму раціоні. За їхніми словами, "нетривала піша прогулянка вдвічі скорочує тягу до солодкого навіть в умовах стресу".

І ще: Медики розповіли, чому чоловікам не можна мати великі животи

Учені проводили експеримент за участю 78 осіб, які були відібрані в довільному порядку серед завзятих любителів шоколаду, котрі вживали його практично щодня. За умовами випробування добровольці повинні були відмовитися від споживання шоколаду на два дні.

Після цього учасники експерименту відправлялися в умови, наближені до офісу, де їх просили виконати низку завдань. На робочих столах при цьому лежав шоколад, запаси якого заповнювали за потреби.

Споживання солодощів скоротилося після пішої ходи - фото 346268
Споживання солодощів скоротилося після пішої ходи

Частині добровольців запропонували протягом 15 хвилин походити на біговій доріжці, а потім продовжити виконувати завдання. У результаті виявилося, що саме ті учасники, які отримували можливість пройтися, з'їли вдвічі менше шоколаду, ніж люди, які продовжували сидіти на своїх робочих місцях.

Учені відзначають, що люди часто вживають солодке для того, щоб підбадьоритися, впоратися з буденними робочими стресами, а також просто, щоб добре провести час. Подібні перекушування солодощами легко перетворюються на звичку, що приводить до збільшення ваги, попереджають автори дослідження.

Краще пройтися, ніж з'їсти чергову шоколадку за день. Наше дослідження показує, що ходьба здатна скоротити споживання солодкого вдвічі, – резюмували наукові фахівці.

Читайте також: 3 хитрощі, які допоможуть кинути курити

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2950
ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
  • 05 серпня, 15:30
  • 721
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1668427
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука