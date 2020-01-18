Ломаченко зворушливо привітав Усика з 33-річчям

17 січня Олександру Усику виповнилося 33 роки. З цим святом боксера привітав його близьких друг Василь Ломаченко.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) привітав свого близького друга, ексабсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (17-0, 13 КО) з днем народження.

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"Сьогодні виповнилося 33 роки нашому Другу. З твоїм днем, дорогий! Гни свою лінію і будь прикладом для нашого майбутнього покоління! Здоров'я тобі міцного, терпіння та сил! Нехай все твоє задумане збудеться!", – написав Ломаченко в Instagram.

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