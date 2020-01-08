Образився на WBO: Тайсон Ф'юрі обізвав Усика безхатьком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі обурений рішенням Всесвітньої боксерської організації (WBO) щодо майбутнього противника і тим, що Усик може отримати пояс навіть без бою.

Ексчемпіон світу серед супертяжів Тайсон Ф'юрі розлютився на WBO через пропозицію щодо нового суперника. В організації пропонують провести зустріч з узбекистанцем Баходіром Джалоловим, але така ідея зовсім не до душі британцеві.

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До того ж, він не в захваті від того, що Олександр Усик може отримати пояс Ентоні Джошуа навіть без бою.

"Ха-ха. Можливо мені було б що сказати, якби ви не посунули мене з першого місця в рейтингу WBO і не поставили на першу позицію якогось безхатька з крузервейта (важка вага, – ред), який провів лише один бій в надважкій вазі. Тоді б ви мали право щось мені говорити", – заявив Ф'юрі, різко змінивши своє ставлення до українця, якого ще вчора доволі тепло зустрів на рингу супертяжів.

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