Спідню білизну Кім Кардашян продемонструвала несподівана модель

У рекламній кампанії бренду Кім Кардашян знялась колишня ув'язнена Еліс Джонсон. Бренд тепер називається Skims, а його попередня назва – Kimono.

Еліс була довічно засуджена у 1996 році за зберігання та продаж наркотиків. Її звільнили 6 червня 2018 року завдяки Кім Кардашян і Дональду Трампу.

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Джонсон стала першою з 26-ти жінок, які знялися у кампейні. У роликах вони діляться особистими історіями про своє тіло і те, як білизна Skims допомагає їм відчувати себе краще.

Завдяки цій білизні я відчуваю, що можу піти в магазин, купити там те, що раніше не наважувалася, і буду виглядати в цьому відмінно, – розповідає Еліс Джонсон у відеоролику.

Офіційний запуск бренду Skims відбудеться 10 вересня.

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