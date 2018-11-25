Це крах? Курс біткойна продовжив своє стрімке падіння

Обвал ринку криптовалюти, який спостерігається з початку тижня, триває.

Головна криптовалюта – Bitcoin – встановила новий антирекорд. До цього курс різко падав на початку тижня.

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У ніч на 25 листопада курс біткойна уперше з вересня 2017 року опустився нижче позначки 4 тисячі доларів. На це вказують дані сервісу CoinDesk, що відстежує вартість криптовалюти на різних ринках.

Найнижче значення курсу криптовалюти Bitcoin, зафіксоване за останні 24 години, становить 3447,58 долара США.

Зазначимо, що з моменту запуску у 2008 році Bitcoin вже пережив три падіння. Чи зможе валюта, яку ще зовсім нещодавно показувала завидну стабільність, пережити нинішнє четверте падіння, і у підсумку стати поширеним засобом платежів, як замислювалося спочатку, або ж на нас чекає повторення історії доткомів, покаже час.

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