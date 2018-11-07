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У світі видано перший синдикований кредит на блокчейні

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Кредит на блокчейні - фото 1
Кредит на блокчейні / billing

Іспанський банк BBVA разом з японським MUFG і французьким BNP Paribas видали кредит на 150 мільйонів доларів, використавши приватний блокчейн.

Іспанський BBVA і два банки-партнери видали перший в світі синдикований кредит на блокчейні. Весь процес – від переговорів про умови до підписання договору – проходив на базі розподіленого реєстру з повним доступом для позичальника і банку.

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Банк використовував приватний блокчейн для ведення переговорів і завершення процесу кредитування. Потім договір зареєстрували на публічній платформі Blockchain Ethereum.

У світі видано перший синдикований кредит на блокчейні - фото 287400

На цей раз BBVA разом з японським MUFG і французьким BNP Paribas видали кредит на 150 мільйонів доларів іспанської компанії Red Electrica, використавши приватний блокчейн.

ЗМІ зазначає, що загальний обсяг ринку синдикованих кредитів становить 4,6 трильйонів доларів на рік.

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Джерело: ft
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